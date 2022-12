’Goede voornemens sneuvelen snel’

De kerst hebben we weer achter de rug. Het nieuwe jaar 2023 gloort. En daarmee ook de altijd weer terugkerende goede voornemens voor het nieuwe jaar. En steeds met stip: stoppen met roken en afslanken.

Maar het vlees is zwak en voor velen is het dan vaak na enkele weken weer 'business as usual'. Is dat erg? Nee hoor zolang je maar 'goed in je vel' zit. Gewoon doorgaan met ademhalen. En het over een jaar maar weer eens opnieuw proberen. Je moet maar zo denken: de aanhouder wint altijd!

Jan Muijs, Tilburg