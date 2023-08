Stelling: Nieuw Sociaal Contract wordt een succes

Bekijk ook: Pieter Omtzigt doet met eigen partij mee aan de verkiezingen

De Stelling van de Dag luidt: Nieuw Sociaal Contract wordt een succes

Doe mee aan de Stelling van de Dag (tot 15.30 uur). Iedere werkdag kunt u via onze website meedoen aan De Telegraaf-lezersenquête. Deze stelling gaat over actuele onderwerpen die in de samenleving spelen. De uitslag vindt u een dag later op de Wat U Zegt-pagina in De Telegraaf en uiteraard op www.wuz.nl.