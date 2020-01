Brief 1: ’Eerst het verbod, dan handhaven’

Iedereen rijdt wel eens te hard of overtreedt de verkeersregels. Een zeer laag percentage van alle verkeersdeelnemers (ongeveer 1%) wordt daarvoor beboet. Over handhaven gesproken! Wat te denken als we over enkele maanden van 130 naar 100 gaan. Is dat te handhaven? En zo gaat dat bij iedere wet of verbod.

Maar eerst moet de wet of verbod, in dit geval vuurwerk, er komen. Nu blijkt het toch weer politiek onderhandelen te worden. Dus in de politiek gaat het niet om probleem op te lossen maar om onderhandeling en het masseren van het electoraat.

John Beele, Steenbergen

