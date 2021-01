’Schoolsluiting dramatisch’

Vooral voor kwetsbare kinderen die nu van de radar verdwenen zijn maar ook omdat ze thuis soms slecht geholpen kunnen worden omdat ouders daar gewoon niet toe in staat zijn. De achterstand die kinderen nu oplopen, zal jarenlang aanhouden. Dit zal in de toekomst veel geld gaan kosten om deze achterstand weer teniet te doen! Er zijn heel veel beroepen die voorrang willen om het vaccin te krijgen. Begrijpelijk, maar als we nu alle leerkrachten vaccineren kunnen de scholen gewoon open. Onderwijs is super belangrijk voor nu en voor de toekomst!

Sonja van der Horst