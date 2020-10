Uitslag Stelling: Groepsvorming voorkomen

Horecaondernemers in onder meer Breda pleiten voor een snelle invoering van een avondklok om illegale feestjes thuis, in een park of op straat te voorkomen. Een goed idee, aldus 56 procent van de stemmers. „Niemand meer op straat na 22.00 uur, mits voor werk. Handhaven op illegale bijeenkomsten wordt dan ook eenvoudiger”. Velen geloven in deze oplossing. „Alleen mensen met een pasje (voor werk) na 22.00 uur op straat voorkomt die feestjes en het alcoholgebruik dat erbij hoort, waardoor veel besmettingen plaatsvinden”, stelt iemand.

In Utrecht werd besloten nachtwinkels op uitgaansavonden na 22.00 uur te sluiten. Ook zijn meerdere parken gesloten om groepsvorming tegen te gaan. Volgens bijna driekwart van de stemmers zouden Amsterdam en Den Haag dit voorbeeld moeten volgen. „Avondklok voor nachtwinkels en andere detailhandel is prima. 'Afterparty's' ontstaan vaak spontaan als de kroeg vroeg sluit. Nog even snel een voorraad alcohol halen en naar huis kan dan niet meer.” Dat er in Amsterdam nu een algemene plaatselijke verordening (APV) geldt waardoor van donderdag tot en met zondag na 16.00 uur in een groot deel van het centrum geen alcohol meer mag worden verkocht is goed, maar gaat niet ver genoeg, stellen velen.

Toch heeft slechts 36 procent er vertrouwen in dat een avondklok illegale feestjes daadwerkelijk zal verminderen. „Als mensen echt willen feesten houdt een avondklok dit niet tegen.” En: „Groepsvorming voorkom je niet, mensen zijn sociale dieren.” Het probleem wordt met dit soort maatregelen alleen maar verplaatst, is een veelgehoorde mening. „In plaats van naar de horeca ga ik nu bij mensen thuis een drankje doen. Aan het advies van maximaal drie mensen op bezoek houdt niemand zich”, vertelt iemand. Menig deelnemer onderschrijft dit. „Als er een avondklok komt worden het slaapfeestjes”, is een veelgehoord argument. Iemand legt uit: „Je verplaatst groepen naar de huiskamer. Als je 's avonds niet zonder geldige reden buiten mag zijn, dan blijf je toch gewoon overnachten bij die mensen.”

Juist daarom moet de vroege sluitingstijd van restaurants en cafés snel worden teruggedraaid, vindt 42 procent, want als er dan toch groepsvorming is, dan valt dit in horecagelegenheden nog te overzien. Een van hen oppert: „Cafés gewoon tot middernacht open maar wel strenge controle en iedereen een mondkapje op.” En, het hele idee van een avondklok is eigenlijk door de horeca geïnitieerd. Dat is dan ook meteen van tafel, zeggen tegenstanders. „Het gaat in feite uitsluitend over de horeca die wil voorkomen dat de alcohol nu elders ingekocht wordt”, weet een stemmer.

Ongeveer een derde ziet liever dat de horeca weer even helemaal dichtgaat. Velen binnen deze groep zien een tweede (plaatselijke) lockdown als enige manier om de verspreiding van het coronavirus weer een beetje in te perken. „Een avondklok is prima maar ik denk dat een lockdown voor risicogebieden beter werkt tegen groepsvorming. Doorpakken is nu het beste.”