’Droge humor van Inez Weski’

Wat een droge humor heeft deze vrouw. Zij klaagt dat haar client R.T. tijdens diens arrestatie een dikke oorvijg heeft gekregen en dat hij het later in de helikopter ook nog koud heeft gehad. Ik kreeg gewoon de slappe lach. Eigenlijk had ik verwacht dat ze die man achter twee paarden over een grindpad naar het vliegveld hadden gesleept. In dat geval had ik misschien ook wel geklaagd.

Dick Schornagel