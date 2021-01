’Zo wordt het vertrouwen in de overheid aangetast’

Drukte op de markt in Rotterdam tijdens de lockdown, afgelopen zaterdag. ,,Weerbaarheid ontstaat alleen wanneer we goed afgewogen maatregelen loyaal uitvoeren”, stelt Benno Baksteen. Ⓒ foto anp/hh

Het bezweren van een crisis staat of valt bij het vertrouwen van de bevolking in het overheidsbeleid. Dat vertrouwen zal er alleen zijn als het beleid consistent is, argumenteert Benno Baksteen. En daar mankeert het volgens de veiligheidsdeskundige momenteel ernstig aan.