’Verlaag wegenbelasting voor ouderen’

Een heel groot aantal autobezitters, meestal ouderen en pensioenafhankelijk, (die door onze staat toch al uitgekleed worden) rijden meestal buiten de spitsuren per jaar zeer weinig kilometers. Zij hebben gezien hun fysiek, baat bij het dit type vervoer.

Zij betalen wel het volle pond aan wegenbelasting. Iemand met een oude middenklasser van goede kwaliteit en een belachelijke verkoopwaarde en derhalve niet te vervangen door een kleinere goede auto.

Deze oudere betaalt voor die 4000 km € 800.- wegenbelasting. Dat wil zeggen € 0.20 per km., meestal zonder op spitstijden aan het verkeer deel te nemen. Een automobilist, die 40.000. km per jaar reist draagt per km. € 0,02 af. Dit is ook een manier om naar dit vraagstuk te kijken.

Misschien is het zo langzamerhand tijd dat onze politici omwille van hun herverkiezing stoppen met voordelen uitdelen op kosten van een ander.

Feek Pronk, Bennebroek