’Gevolgen vetorecht desastreus’

Deze landen zijn al jarenlang netto-ontvangers en ontvangen jaarlijks rond de 16 miljard van de EU.

Na de val van de Sovjet-Unie werden er in snel tempo een hoop Oost-Europese landen aan de Europese Unie toegevoegd die daar eigenlijk nog niet aan toe waren. Maar om de lieve vrede te bewaren hebben we ze laten toetreden, om te voorkomen dat ze weer onder het juk van Rusland of onder invloedssferen van China geduwd werden. En nu plukken we daar de wrange vruchten van.

Maar al deze misère vindt uiteindelijk zijn oorsprong in de gezamenlijke oprichting van de EU. Om toen alle neuzen dezelfde kant op te krijgen werd uitonderhandeld dat ieder land zijn eigen veto moest kunnen uitspreken. Inmiddels kennen we de desastreuze gevolgen. Een ’moloch’ dat op moeilijke onderwerpen niet te besturen valt, zelfs een klein, onbeduidend landje als Cyprus kan de hele EU lamleggen.

De oplossing voor dit probleem zal nog veel geduld, zweet en tijd vergen.

Mario Verhees, Asten