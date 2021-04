Uitslag stelling: ’Pasen bescheiden vieren’

Een reactie: „Pasen en ook Kerstmis zijn verworden tot hedonistische gebeurtenissen die alleen maar over consumptie, genot en onszelf gaan.” Een ander vindt dat er meer aandacht besteed moet worden aan de betekenis van Pasen. „Zodat mensen weten dat het over meer gaat dan alleen shoppen op de meubelboulevard.”

Een hoogtepunt bij het feest van de wederopstanding van Christus is de Paus die het Urbi et Orbi uitspreekt op het Sint Pieterplein. Net als vorig jaar zal hiervan een uitgeklede versie komen. Daarover is maar een klein deel van de respondenten rouwig. Een respondent vindt wel dat de leider van de katholieke kerk het goede voorbeeld geeft. „Dat de Paus ervoor kiest om het Urbi et Orbi uit te spreken in quarantaine, toont aan hoe belangrijk het is om je aan de aardse regels te houden. Dus ook als het om het geloof gaat.”

Een vijfde van de stemmers zou wel naar de kerk willen met Pasen. Vijf procent van de respondenten gaat ook echt. Een respondent verheugt zich erop: „Eerst naar de kerk en dan brunchen met dertig man. Die maatregelen ben ik wel helemaal beu nu.” Iemand anders kiest voor thuisblijven. „Het is voor de tweede keer dat ik niet met Pasen naar de kerk kan en de dienst moet volgen via de livestream.” Sommige stemmers hebben geen goed woord over voor mensen toch naar de kerk gaan. Eén van hen zegt: „Kerkgangers hebben overal lak aan. De grenzen van de regels opzoeken en dan toch op de IC behandeld willen worden als het misgaat.”

Een meerderheid van de deelnemers gaat niets speciaals doen met Pasen. Over een toename van de besmettingscijfers na Pasen is men verdeeld. De helft maakt zich daar zorgen over. „Niet alleen Pasen, maar ook de Ramadan zal weer een toename van besmettingen veroorzaken. Helaas zal het geloof dan weer leiden tot een verlenging van die vreselijke lockdown.” Een respondent oppert: „Schrap al die religieuze feestdagen en laat iedereen vrij nemen wanneer hij wil. Dan spreid je de drukte en daardoor het aantal besmettingen.”

De meeste stemmers vinden dat Pasen gevierd moet worden met familie. „Je moet een aantal keren per jaar met familie bij elkaar kunnen zijn, of het nou Ramadan, Pasen of familieweekend heet.” Daarbij vindt bijna twee derde het jammer dat we er niet op uit kunnen met de Paasdagen.

Frankrijk heeft het land weer op slot gegooid. Scholen gaan drie weken dicht en Fransen mogen zich niet buiten een straal van tien kilometer buiten de woning begeven. Nederland moet dit vooral niet doen, vindt het gros. „We hebben al maanden de strengste lockdown van Europa. Dus nee, het land niet verder op slot gooien.” Volgens een ander moeten we nog even niet bij elkaar kruipen. „Nog even volhouden.”

Een stemmer is positief:„Pasen staat voor een nieuw begin, de warmte die terugkomt in het land en allemaal zaken om je op te verheugen: de vaccinatie begint te helpen en het bedrijfsleven komt weer op gang. Straks gaat de horeca open en kunnen we weer op vakantie.”