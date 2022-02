’Beelden misstanden slachthuizen openbaar maken’

Nog steeds ontspringen de beesten die zo met dieren omgaan de dans inclusief de betreffende directies. En nog vindt het COV (Centrale organisatie voor de Vleessector) het onzinnig om camerabeelden openbaar te maken, hetgeen allang als maatregel is geopperd. Want, zo zegt deze organisatie, het NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) kan deze beelden inzien en haar dierenartsen houden toezicht. Welnu, als er één rotte appel is dan is deze zogenaamd toeziende partij het wel. Wel vier keer is deze maffia-achtige club in de laatste paar jaren in opspraak geweest bij mishandeling en illegaal vervoer van kreupel vee, al dan niet bij te hoge temperaturen, waarbij bleek dat dierenartsen onder druk werden gezet door de directie van deze bonafide instelling. Daar is nooit wat mee gedaan en de directie zwaait nog de scepter. 'Het is echt niet zo dat zogeheten misstanden schering en inslag zijn, zegt het COV. Welnu, behalve dat enkele van dit soort incidenten al uit den boze zijn, kan hier dus niet op worden vertrouwd. Het is dan ook een goede zaak dat Varkens In Nood oproept die beelden altijd openbaar te maken en niet te luisteren naar een zwaar bevooroordeelde partij als het COV.

Jan Verniers,

Arnhem