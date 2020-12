’Prins Bernhard slimme ondernemer’

’Sint gaf lach cadeau’ zette de koppenmaker van De Telegraaf dinsdagavond snedig boven mijn artikel over de ontruiming van kraakpand Grote Wetering exact veertig jaar geleden. De ME-commandant van toen, Gert van Beek, vertelde me in een interview hoe hij in 1980 een nieuwe veldslag met krakers voorkwam door zich vlak voor een confrontatie razendsnel als goedheiligman te verkleden.