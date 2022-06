Brief 3 ’Wachtlijsten te wijten aan Den Haag’

Vol wordt ingezet op de tekortschietende Nederlandse ziekenhuiszorg. Het is inderdaad een blamage, dat Nederland de zorgwachtlijsten niet kan wegwerken. Maar....en nu komt het, daar is de Haagse politiek zelf verantwoordelijk voor. Het is al te makkelijkom daar nu kritiek op te hebben. Dat is spugen in je eigen eten.

Los je eigen problemen op en val ons daarmee niet lastig. Het is beter om dit aanbod toe te juichen en dus met voorstellen en ideeën te komen om de problemen voor wachtende patiënten op te lossen. De Haagse politiek doet weer eens aan navelstaren en is niet in staat zich te verplaatsen in de mensen die dringend medische hulp nodig hebben.

Herman Sterken, Castricum