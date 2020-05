’Bonus voor de zorg’

Dagelijks wordt hier in de media over gesproken door zowel politici als de deskundigen. Maar wie doen nu echt het werk? Dat zijn de ruim 1 miljoen mensen die in onze zorg werken en nu vaak op driedubbele kracht!

Ik ben van mening dat we hier allemaal wat extra voor over kunnen en willen hebben. Daarom stel ik voor dat we in het komende halfjaar 1 maand eenmalig € 20,00 extra betalen. Hiermee halen we ca. € 270 miljoen euro op wat kan worden besteed aan de medewerkers, bijvoorbeeld voor een financieel extraatje, extra opleiding en ondersteuning.

Ga er daarbij vanuit dat de verzekeraars dit bedrag gratis willen incasseren en samen kunnen zorgen voor een correcte verdeling. Wij doen het samen en investeren zo in onze zorg.

Carl de Dooij, Delft