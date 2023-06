’Leer omgaan met tegenslag’

Veel aandacht is er voor de mea maxima culpa van ProRail en NS, zelfs persoonlijk geuit door de topmannen van de beide ondernemingen bij de talkshows. En aandacht voor het slachtofferschap van de diverse reizigers. Maar totaal geen aandacht voor de toch primaire verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes van diezelfde reiziger. Als je besluit op reis te gaan, met welk vervoermiddel dan ook, dan is één van de mogelijke consequenties van die keuze dat er iets in de soep loopt. Maar wij, verwende burgers van Nederland, schieten gelijk in de emotie als er iets tegenzit. Toch maar misschien wat meer weerbaarheid en relativeringszin in de opvoeding en opleiding brengen.

R. Langeler, Barneveld