’Hoe groener hoe armer’

Het is elke keer weer hetzelfde liedje. We moeten vergroenen, dus kappen we bomen voor de electriciteitscentrale. Hoe milieuvriendelijk is dat? Moeten we in een elektrische auto gaan rijden komt er te weinig belasting binnen op bpm en wegenbelasting en accijns en uiteraard moeten we ook nog van het gas af dus moeten er forse investeringen worden gedaan door particulieren. Zonnepanelen zijn straks financieel ook niet meer aantrekkelijk door de uiterst beperkte verrekening van teveel opgewekte schone energie.

Kortom, hoe groener Nederland wordt hoe armer de mensen worden. Maar die leven dan wel weer langer door de schone lucht hetgeen weer betaald moet worden door een hogere zorgpremie

C. Boeziek, Hoofddorp