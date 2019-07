’De ouders zijn ook verantwoordelijk’

Jaren is het relatief rustig geweest maar de zwembadterreur slaat weer in alle hevigheid toe. Voornamelijk Marokkaanse jeugd gaat zich volledig te buiten, plegen vernielingen, aanrandingen en diefstal. Deze ’gasten’ hebben maling aan alles en iedereen en men probeert nu met maatregelen ze de toegang te ontzeggen,

Hiermee los je het probleem niet op want het gedrag van deze jongeren verander je niet hiermee, dan gaan ze elders de boel lopen verzieken.

Dan kom ik toch weer bij de ouders die hun blijkbaar geen bepaalde normen en waarden hebben bijgebracht die hier in Nederland gelden. Interesseert het ze niet of hebben ze zelf totaal niets in te brengen? Zij zijn ook verantwoordelijk. Wat mij betreft worden deze ouders in hun kinderbijslag gekort of wordt het zelfs afgeschaft, misschien dat dit ze wakker schudt, zulk gedrag is ontoelaatbaar!

Cathy Stam-Gestman, Purmerend