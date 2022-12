’Tijd voor vissersprotest’

De visserij in Nederland krijgt klap op klap. We gaan nu de garnalenvisserij om zeep helpen. Eerst stond de gewone visserij (pulsvissen) onder druk en nu worden de garnalenvissers gedwongen binnen 9 maanden de motoren schoner te maken. Een absurde eis omdat de meesten het geld niet hebben, maar ook de termijn niet reëel is. Terwijl ze door de hoge brandstofprijzen nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Als minister van Visserij Adema een vent is, moet hij ook alle zeeschepen die niet voldoen aan de milieuregels uit onze havens gaan weren. Het lijkt erop dat men ook onze visserijvloot weg wil hebben. Het wordt tijd voor protest door de vissers.

C.A.L. Klerk, Weert