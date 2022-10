Premium Het beste van De Telegraaf

Eerste vrouwelijke premier Meloni pijnlijk voor links in Italië

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Rome - In Nederland is het nog niet zover, maar in Italië is het er eindelijk van gekomen: een vrouw als premier. Toen Giorgia Meloni haar toespraak dinsdag hield tot de Kamer van Afgevaardigden somde ze een lijst op van vrouwen die baanbrekend zijn geweest in de geschiedenis van Italië.