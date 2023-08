Brief 1 ’Nederland steeds meer in verval’

Men is zo bang voor deze De R. dat de directie een mail stuurde aan de bewaarders van penitentiaire inrichting in Zwaag met het verzoek hem en een medegevangene vooral met rust te laten en zoveel mogelijk zijn luxe wensen in te willigen. Hieruit blijkt dat Nederland ten onder gaat aan criminelen die het hier voor het zeggen hebben. Bed, brood en bad met een tv of radio zou genoeg geweest zijn maar gerookte zalm, sushi en wiskey in zijn cel bezorgen is de absurdheid ten top. Zowel de straffen als de nabehandeling en de angst voor een topcrimineel laten de burger zien dat Nederland in verval is.

Mevr. Brugman, Lelystad