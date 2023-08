’Opwarmmaaltijd uitkomst alleengaande’

Ongeveer 40% van de huishoudens bestaat uit alleenstaanden. Helaas houdt de super met de verpakkingen daar geen rekening mee. Wil je een eenmans portie koken dan moet je wel boodschappen doen bij de groenteboer of de vakslager wil je niet met twee of meer porties in verpakkingen door de supermarkt opgezadeld worden.

Het voordeel van de opwarmmaaltijden is dat je je niet overeet, weinig stookkosten hebt en goed kunt budgetteren. Zeker als je de aanbiedingen en dagafprijzing in de gaten houdt. Dan kun je jezelf af en toe tracteren op een verse opwarmmaaltijd van de slager of de groenteman. Want die verkopen ze ook!

Chris Wiets , Soest