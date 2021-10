Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Nu scholen open zijn, vallen lijken uit de kast

Door Jessy Burgers

Afgelopen dinsdagmiddag zonk de moed mij even in de schoenen. Na een lange dag in Roosendaal, waar ik was om een artikel te schrijven over het succes van het Associate degree-onderwijs, stond ik, net als vele andere Nederlanders, muurvast in een van de files van die dag. Ik bleek in een horrorspits te zijn beland, want de regen kwam met bakken uit de hemel en het was extra druk omdat de A12 naar Den Haag nog dicht was. En na een werkdag wil iedereen het liefst zo snel mogelijk thuis zijn.