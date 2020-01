Brief 2: ’De woningnood is al zo groot’

Vooral de gemeente Putten maakt zich druk om de permanente bewoning van haar vakantiepark(en). Als ik Putten was zou ik het maar van harte toejuichen. In Harderwijk wordt wel op vier parken permanente bewoning toegestaan, maar in Putten niet; onder het mom dat iedere gemeente zijn eigen regels heeft!

Vergeet niet dat sinds 2014 maar liefst 80.000 migranten een woning hebben! Nederland heeft teveel zijn gastvrijheid getoond. Het kan toch niet zo zijn dat iemand die al jaren met veel plezier in het park woont min of meer wordt weggepest en de migrant alle ruimte krijgt? Putten, stap af van die onzin van die permanente bewoning! De woningnood is al zo gigantisch groot. Zo helpen jullie ook een stukje mee.

Krijn Schoonderwoerd, Leiden

