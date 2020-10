’Zorgbonus voor iedereen’

Alleen is deze situatie nog veel schrijnender voor duizenden zorgverleners die ondanks keihard werken buiten de boot vallen.

Terwijl alle ministers het toch eens waren om alle ambtenaren, dus geen uitzonderingen, wel een bonus voor hun geweldige inzet tijdens de eerste golf uit te keren en nog 0,7 procent loonsverhoging te geven ook.

Werkelijk onvoorstelbaar geef iedereen in de zorg een bonus van 1000 euro of helemaal niemand want dit verhoogt de onderlinge spanning alleen maar en is demotiverend.

J.A.Konning

Assen