’Flitsbezorger zal verdwijnen’

Vooral in de woonwijken van steden komen de klachten binnen van overlastgevende bezorgers die zich op bepaalde plaatsen groeperen waar de omwonenden niet blij mee zijn. Daarnaast rijden ze op hun (brom)fietsen als gekken door de stad, alle verkeersregels negerend. Want: tijd is geld.

Controle op de overlast is er niet of nauwelijks. Maar de bestellingen stagneren en in deze tijd van inflatie houden de mensen de hand op de knip. Zoals ze kwamen zullen ze voor een groot deel ook weer verdwijnen. Het is slechts een kwestie van tijd.

Jan Muijs, Tilburg