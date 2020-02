’Functie van leerkracht is veranderd’

Jarenlang werd er onderwezen door iemand die kennis overdroeg aan een ander. De leraar (kennisbrenger) bracht de kennis en de leerling (kennisontvanger) was daarvan afhankelijk. De kennisbrenger had veel invloed over hoe en welke kennis er werd overgedragen. Er was een hiërarchische verhouding.

Eind vorig eeuw kwam internet maar pas rond 2005 kwam de echte doorbraak. Google werd monopolist, YouTube begon en er waren veel meer bronnen zoals Wikipedia waar een ieder zijn eigen gewenste kennis kon halen. Bovendien kwamen er met Facebook, Whatsapp, Twitter enz. plaatsen om met elkaar kennis te delen.

Iedereen kan zelf elke informatie vinden die nodig is om eigen ambities in te vullen. De hiërarchische verhouding is daarmee verdwenen. Daarmee verandert de leraar van ‘kennisbrenger’ in een ‘coach’ die de leerling helpt met het vinden en delen van informatie. Vooral het filteren en leren keuzes maken staan daarbij centraal. Ergo, de rol van de leerkracht is veranderd en daarmee zal het onderwijs over de gehele breedte anders ingericht moeten worden. Een hele grote uitdaging!

Steven van der Bles,

Joure