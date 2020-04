’Ook Henk Krol moet opstappen’

In zijn ogen begrijpen die mensen totaal niet hoe het werkt. Daar voegt hij nog fijntjes aan toe dat we met mensen van ’dat kaliber’ te maken hebben. Wanneer je Geert Dales echter als reddende 'engel' moet inroepen, zoals bij 50Plus is gebeurd, dan gaat er echt iets fout.

Als wethouder financiën van de gemeente Amsterdam werd onder zijn verantwoordelijkheid de Noord-Zuidlijn miljarden duurder doordat hij totaal de regie niet had. Vervolgens werd hij burgemeester in Leeuwarden, waar men nu nog steeds blij is dat hij weg is om daarna voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Inholland te worden. Hij werd daar door de 'diplomagate' gedwongen om af te treden omdat er zoveel studenten met een (vervalst) diploma de school verlieten.

Tegen die achtergrond zou het Henk Krol sieren wanneer hij ook zijn biezen pakt omdat anders ‘vriendjespolitiek’ blijft kleven aan die partij.

Henk Versteeg,

Nunspeet