In geldnood door corona

Maar dan breekt de coronacrisis uit en komen zijn werkzaamheden zo goed als stil te liggen. Tijdens de coronapandemie had hij daardoor weinig inkomsten, maar zijn maandelijkse kosten bleven wel gelijk. Om toch rond te kunnen komen, vroeg Stanley kwijtschelding aan van de waterschapsbelasting. Dit doet hij bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW).

Ook over zijn taxibedrijf maakt Stanley zich zorgen. Zonder werk tijdens de pandemie zal hij snel failliet gaan. Hij maakte daarom gebruik van de zogeheten Tozo: de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Dit is een lening waarmee hij de vaste lasten van zijn taxibedrijf kon betalen, omdat hij zelf weinig omzet kon maken. Het bedrag dat Stanley vanuit de Tozo ontving, is een lening. En moet binnen een paar jaar worden terugbetaald.

BsGW ontvangt de aanvraag van Stanley voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Er wordt hierbij altijd gecontroleerd of iemand hiervoor in aanmerking komt. Maar bij de beoordeling wordt opgemerkt dat hij €5.000 op zijn rekening heeft staan. En dat hij dus voldoende geld heeft om de belasting te betalen. Zijn aanvraag wordt daarom afgewezen. Hier is Stanley het niet mee eens. Hij neemt daarom contact op met de Nationale ombudsman.

Collega Janneke van de Nationale ombudsman duikt in de klacht van Stanley en zoekt uit waar het misgaat. Ze neemt contact op met BsGW en bespreekt de situatie van Stanley. Het blijkt dat er in de kwijtscheldingsaanvraag niet was vermeld dat het geld op zijn rekening om een lening gaat, de Tozo. En dat hij dit geld dus nog moet terugbetalen. Bij de beoordeling van zijn aanvraag mag dit geld daarom niet worden meegerekend. Nu de berekening opnieuw wordt gemaakt, blijkt Stanley wél recht te hebben op kwijtschelding van de waterschapsbelasting. De belasting, die hij inmiddels wel had overgemaakt, wordt door BsGW aan hem terugbetaald. Dit was een nieuw fenomeen voor zowel BsGW als de ombudsman en is daarna snel opgelost.

Stanley is erg opgelucht. Hij is blij dat Janneke hem zo goed heeft geholpen. Zonder haar hulp was hij dit geld kwijt geweest, terwijl hij het zo hard nodig had. De Nationale ombudsman vindt dat mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en een overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.