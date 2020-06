Uitslag stelling: ’Drees moet in de canon’

Een krappe meerderheid van de deelnemers vindt het ’belangrijk’ dat de canon er is. De lijst met vijftig onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis wordt gebruikt in het basis- en voortgezet onderwijs. Een meerderheid meent dat alle Nederlandse middelbare scholieren de canon moeten kennen. Daarbij vindt bijna iedereen geschiedenis een belangrijk schoolvak.

Over de inhoud zijn velen minder te spreken. ,,De geschiedenis van Nederland wordt in belangrijke mate bepaald door wat er om Nederland heen gebeurt. Hier ontbreekt elke diepgang.” En een ander vindt: ,,Ik hoop voor alle leerlingen dat ze bevlogen leraren tegenkomen die ze méér gaan vertellen dan wat hierin staat. En anders: ga lezen en ontdek het zelf.”

Het was tijd voor een herijking, zo vond minister van Engelshoven van Onderwijs. Een respondent vindt dat vreemd. ,,Hoezo herijking? Geschiedenis kun je toch niet veranderen?” Anderen vinden de nieuwe canon een voorbeeld van de ’linkse indoctrinatie’ in het onderwijs en menen dat objectiviteit juist ver te zoeken is. ,,Omgekeerde wereld. De geschiedenis moet zich dus maar aanpassen aan het lesprogramma op de scholen?”

Tien onderwerpen verdwenen uit de canon, tien kwamen erbij. Het meest blij zijn de respondenten met de verschijning van de raadspensionaris - en vermoorde - Johan van Oldebarnevelt in de canon. ,,Dat had in de eerste uitgave al gemoeten”, zo meent iemand. Ook een andere politieke moord uit de Nederlandse geschiedenis, die op Pim Fortuyn, hoort in de lijst thuis, vindt iemand.

Minder te spreken zijn de deelnemers over het verschijnen van de roman Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken, die bekend staat als de eerste roman in de Nederlandse taal. ,,Vreemd dat er een romanfiguur in de canon is terechtgekomen. Een niet-bestaand iemand is dus belangrijker dan Antoni van Leeuwenhoek of Drees”, klinkt het. Een enkeling vindt het ridicuul dat er meer vrouwen op de lijst zijn gekomen. ,,De geschiedenis is nou eenmaal bepaald door mannen. De canon moet daar een afspiegeling van zijn.”

Over de onderwerpen die verdwenen uit de lijst van de Nederlandse geschiedenis, waren de stellingdeelnemers het meest treurig over Willem Drees, premier en grondlegger van de Nederlandse verzorgingsstaat. In plaats van Drees kwam Nederlands eerste vrouwelijke minister Marga Klompé. Een respondent vindt het een 'slechte ruil'. ,,Dat kan echt niet.” Kritiek is er ook op het vermelden van het Oranjegevoel. ,,Hoezo is dat een historisch feit?” foetert een tegenstander. Het minst treuren de deelnemers om het verdwijnen van het onderwerp 'buitenhuizen'.

Voor het samenstellen van de nieuwe canon was een commissie opgericht die de teksten van de canon 'zonder druk van buiten en zonder politieke inmenging' heeft samengesteld. Bijna niemand van de respondenten gelooft dat het echt zo is gebeurd. ,,Geschiedenis moet objectief zijn en weergeven wat er in die tijd gebeurde”, zo betoogt één van hen.