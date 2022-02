Brief 2: ’Wolf zorgt voor natuurlijk evenwicht’

De wolf heeft verder gunstige effecten op het landschap, vogels, bevers, vissen en vlinders. Dat de wolf een gevaar zou zijn voor de mens, is een jagerssprookje dat thuishoort in het rijk der fabelen. De waarheid is dat niet de mens, maar juist de wolf bevreesd moet zijn; voor misinformatie en valse pleidooien die ertoe kunnen leiden dat het dier - net als in de 18e en 19e eeuw - wordt uitgeroeid in Europa.

Anja Hazekamp

Europarlementariër Partij voor de Dieren

