Uitslag Stelling: Verweer tegen klimaatplan

Een meerderheid van de respondenten vindt dan ook dat de klimaatpijn vooral verdeeld moet worden onder het bedrijfsleven. „Politici hebben tot op heden niet laten zien dat ze opgewassen zijn tegen de lobby’s van het bedrijfsleven. Dus ze berekenen de hogere klimaatkosten maar door aan de burger.” Iemand relativeert: „Al leg je de rekening neer bij de bedrijven, die gaan de kosten toch doorberekenen aan de consument.”

Een meerderheid vindt niet dat de klimaatproblemen erg urgent zijn. Een stemmer vindt het bijvoorbeeld allemaal veel te snel gaan. „Het wordt ons nu allemaal door de strot geduwd. Smeer het uit over een langere periode, zodat we eraan kunnen wennen.”

Opvallend is dat nog een flink deel van de respondenten vindt dat er geen klimaatprobleem is. „We zitten nu in een periode dat het ietsjes warmer is dan normaal. Straks wordt het weer een stukje kouder. De aarde en de zon doen toch precies wat ze willen, daar hebben wij mensen echt geen invloed op.” Een ander vindt juist de overstromingen in Limburg een teken om wel heel snel iets te doen aan de opwarming van de aarde. „Als we niets doen, dan is de schade bij calamiteiten straks onbetaalbaar.”

Een – zij het krappe – meerderheid vindt het geen goed idee om het klimaatprobleem in Europees verband aan te pakken. Veel respondenten vinden zelfs dat het een wereldwijde aanpak nodig heeft. „Voor die ene kolencentrale die er dichtgaat in Nederland, komen er in Azië tien bij”, zo reageert een respondent. Een ander wil vooral dat de Europese Commissie met de bedrijven gaat praten. „Nederland kan maatregelen niet in zijn eentje doorvoeren. Anders concurreren we onszelf weg.”

Daarbij geloven de meesten niet dat er na onderhandelingen nog iets overblijft van de ambitieuze plannen van Timmermans en Diederik Samsom, de architect van het plan. Een reactie: „In Europees verband lukt het nooit om iets voor elkaar te krijgen, kijk maar naar het asielbeleid. Het klimaatplan is vooral een mooi verhaal om burgers weer meer toeslagen en belastingen te laten betalen.”

Een streven is in 2035 veertig procent van de energie ’groen’ op te wekken. Bijna niemand acht dit haalbaar. Wel zien de meesten de in de klimaatplannen genoemde vliegtaks wel zitten. „Gooi er maar vijftig euro per ticket bovenop en stop dat in een klimaatpot. Win-win.” Veel slechter vindt het gros het plan om na 2035 geen nieuwe benzineauto’s meer te bouwen. Een respondent: „Het is van de zotte dat je benzineauto’s afschaft, terwijl er geen goede alternatieven voorhanden zijn. Elektrische auto’s zijn net zo vervuilend.” Een ander: „Voor de ’gewone man’ is elektrisch niet te betalen.”

De Europese Commissie gaat ter voorkoming van ’klimaatarmoede’ burgers compenseren met miljarden. Vrijwel niemand gelooft dat dit geld bij de juiste mensen terecht gaat komen. Veel stemmers zien het geld nu al verdwijnen in de verkeerde zakken, maar er zijn er ook die vinden dat het gestoken moet worden in kernenergie en waterstof, in plaats van in windmolens en biomassa.