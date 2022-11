Uitslag Stelling: ’Focus nu op het voetbal’

Zij begrijpen dat de KNVB hiertoe besloot omdat de captain van ons nationale voetbalteam anders bestraft zou worden met een gele kaart. „Met de dreigende gele kaart begrijp ik goed dat Virgil ervan afziet. De intenties waren goed maar niet gepast tijdens dit toernooi”, reageert iemand. „Nu we er eenmaal zijn willen we ook zo ver mogelijk zien te komen. Het dragen van de band werkt hierbij helaas contraproductief. Ik begrijp dan ook waarom KNVB hiertoe heeft besloten”, stelt een respondent. „We moeten ons nu op het voetbal gaan concentreren.”

„Op dit moment zijn ze daar en moeten ze door de zure appel heen bijten”, vindt ook een ander. „Maar na het WK moet de samenwerking met FIFA onder de loep worden genomen en worden besloten of je als KNVB nog mee verder wil met dit corrupte zootje”, stelt een crticus.

De wereldvoetbalorganisatie moet het ook in heel veel andere reacties ontgelden. „De FIFA wordt geleid door een corrupte bende waar geld boven alle principes staat”, vinden velen. „De FIFA danst naar de pijpen van de Qatari”, hoont een kritische stellingdeelnemer. „Eerst dit toernooi met omkoperij toewijzen aan dit corrupte land en dan op de knieën achter deze mensen, die eeuwen achterlopen als het om mensenrechten gaat. Schandalig.”

Onder de stellingdeelnemers die vinden dat Oranje wel met de OneLove-aanvoerdersband had moeten spelen (32%), vinden velen dat de KNVB nu een kans laat liggen om daadwerkelijk stelling te maken. „Slappe hap”, schampert iemand. „Voor de bühne altijd maar met het vingertje wapperen, maar zodra het dichtbij komt, haken ze af. In dit geval omdat ze dan ‘een achterstand hebben’. Dus? Dan doe nog beter je best.”

„Nederland en de andere landen die voornemens waren met deze aanvoerdersband te spelen hadden niet moeten buigen en toegeven aan deze eis”, reageert een ander. „Als zij eensgezindheid hadden getoond en geweigerd hadden om te spelen, dan zou de FIFA echt wel hebben ingebonden in plaats van toegegeven hebben aan de macht van het geld.”

Maar het merendeel van de stellingdeelnemers zou het liefst zien dat het WK gaat over datgene waar het om zou moeten draaien. „Het gaat alleen maar over politiek terwijl het over de sport zou moeten gaan”, klagen velen. „Dat de voetballers dit nu allemaal op hun bordje krijgen is belachelijk. Sporters willen sporten en zijn afhankelijk van bonden die de plaats en de manier bepalen waar wedstrijden zullen plaatsvinden.”

Zeker 71% van hen vindt dan ook dat politiek en sport gescheiden van elkaar moeten blijven. Meerdere respondenten spreken de wens uit dat men lering trekt uit alle ophef die er is ontstaan rondom dit toernooi. „Als je nooit meer dergelijke evenementen houdt in dit soort landen, dan ben je gelijk van deze discussies af.” Sommigen zien ook voordelen in de ophef die er over de OneLove-aanvoerdersband is ontstaan. „Eerst werd er uitgebreid gesproken over het dragen ervan en nu is er weer aandacht. Dat is twee keer achter elkaar.”