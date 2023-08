’Kernenergie de beste oplossing’

Gerard Brinkman, campaigner kernenergie bij WISE Nederland, zegt in De Kwestie dat kerncentrales geen goede businesscase hebben.

Eén ding is tot nu toe zeker, wind- en zonne energie zijn hoofdzakelijk subsidiegedragen. Dat is geen businesscase dat is een hobbyproject. Ook afhankelijkheid van import van fossiele brandstoffen wordt even buiten beschouwing gelaten. Kijk wat er gebeurd is sinds de inval in Oekraïne. En natuurlijk worden die brandstoffen duurder. Een besluiteloze overheid die geen knopen doorhakt en miljarden reserveert voor klimaat- en stikstofplannen waarvan de uitkomst uiterst discutabel is, zorgt voor nog meer vertraging en bouwblokkades.

Kernenergie neemt weinig ruimte in beslag, minder horizonvervuiling en minder belasting van het milieu. Nu weten ze al niet wat we met de afgedankte windmolens moeten doen. Ja, in het begin is de bouw van kerncentrales duur, maar ze kunnen 50 tot 80 jaar mee. Zet kerncentrales in voor productie van waterstofgas en pers dat door ons super efficiënte gasleidingenstelsel.

Meteen gaan bouwen, niet twee maar liefst 12 kerncentrales, in elke provincie minimaal één.

F. v. Lieshout, Etten-Leur