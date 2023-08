’Wereldprotestdag tegen oorlog’

Burgers worden als kanonnenvoer afgevoerd naar het front. Wat een verspilling van geld en wat een vervuiling. Ik denk dat er nooit eerder zoveel vuiligheid de lucht is ingeschoten als in deze oorlog. Daar hoor ik niemand over. Maar het belangrijkste is dat de mensen die deze oorlog NIET willen wel gedwongen worden hun leven te geven, voor wat..? Wie heeft het juiste netwerk om de wereldprotestdag te realiseren ? Als we niet spreken, zijn we mede schuldig aan dit onrecht.

I. de Haan. Bennekom