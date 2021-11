’Meer van hetzelfde gaat ons niet uit crisis helpen’

Premium Columns

Directe of indirecte dwang tot vaccinatie gaat te ver

In Letland wordt het ongevaccineerde parlementariërs verboden om hun zetel te gebruiken. Een EU-land, nota bene. En in de categorie minder erg maar ook erg: in Oostenrijk wordt deze week een lockdown ingesteld voor ongevaccineerden. Ze mogen alleen met een testbewijs van en naar hun werk en een kort...