’Werken voor straf’

Twee 15-jarigen beschieten twee treinen tussen Tilburg en Breda met stalen kogels. De reparatie van de treinen gaat zeker tienduizenden euro’s kosten. Laat die treinvandalen maar verplicht net zo lang werken totdat alle schade aan de NS vergoed is. Niet hun ouders moeten aansprakelijk worden gesteld maar de daders zelf. Laat ze maar werken in hun vrije tijd zodat ze in het vervolg wel twee keer nadenken over hun vernielzucht!

S v/d Logt, Malden