’Mondkapje remt coronaverspreiding’

Mijn gezonde verstand zegt ook dat het vooral voor het beschermen van mensen om je heen, helpt tegen de verspreiding. Nederland zegt trots de productie ervan op te schroeven naar 40.000. In Amerika gaat men er met spoed 2 miljard uitdelen. In Oostenrijk worden alle regels versoepeld, alleen de mondkapjes worden nog strenger verplicht dan het al was. Hoe eigenwijs kunnen we blijven?

Mondkapjes uitdelen voor elke supermarkt werkt prima. Zelfs de niet-goedgekeurde lading kapjes uit China zullen deels toch wat doen. Waar zijn ze gebleven? Vernietigd omdat een ’deskundige’ blijft drammen dat mondkapjes niets doen? Deel ze maar uit, wij zijn er blij mee.

G. den Uil, Almere