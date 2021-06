Uitslag stelling: ’Tieners ook laten inenten’

Twee derde van de stemmers denkt dat jongeren zich minder goed aan de coronamaatregelen houden dan volwassenen. ,,Middelbare scholen zijn ware brandhaarden”, zo vindt één van de respondenten. ,,Het is zelfs onverantwoord dat zij niet worden gevaccineerd.”

Of jongeren volgens de stemmers een onevenredig grote bijdrage hebben geleverd aan de verspreiding van corona, is twijfelachtig. De ene helft van de respondenten denkt van wel, de andere helft juist van niet. ,,Zij hebben veel meer contacten dan wij’, zo schat een deelnemer in. ,,Verder heb ik veel meer kans besmet te worden door hen, omdat ze vaak werken in de supermarkt en op terrassen.”

De meesten zijn wel bang dat de vaccins schadelijk zouden kunnen zijn voor jonge mensen. Een respondent noemt het ’ronduit misdadig’ om kinderen in te enten met een ’experimenteel vaccin’. Iemand anders noemt het ’onnodig’ om gezonde pubers het vaccin te geven. „Zij worden er niet ziek van, terwijl niemand weet wat de gevolgen zijn op langere termijn.”

Een meerderheid denkt wel dat veel jonge mensen de prik zullen weigeren. Toch vindt minder dan de helft het nodig om de coronavaccinatie op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma, waarin bijvoorbeeld ook de DTP-prik en HPV-prik voor kinderen zitten. Een respondent die dit onzin vindt: ,,De griepprik zit er ook niet in, omdat die ieder jaar gehaald moet worden. Dat zal met deze ook wel moeten.” Een voorstander van opname in het Rijksvaccinatieprogramma: ,,Dit virus is een blijvertje, dus moet dat ook zo behandeld worden.”

Er gaan stemmen op om kinderen niet te vaccineren, maar de vaccins te sturen naar landen waar ze die harder nodig hebben, zodat daar het coronavirus ingedamd wordt en eventuele gevaarlijke mutaties niet meer onze kant op komen. Een meerderheid vindt dat toch geen goed idee. ,,Graag eerst alles in Nederland op orde en dan pas vaccins weggeven aan het buitenland. Wellicht kunnen we AstraZeneca gaan weggeven, want dat kunnen we toch niet meer gebruiken voor jongeren”, klinkt het.

Een twee derde meerderheid vindt niet dat scholen kinderen mogen verplichten zich te laten vaccineren. Een tegenstander stelt: ,,Natuurlijk moet je dit niet verplichten aan jonge mensen. Die hebben nog een heel leven voor zich.” Een voorstander van vaccineren wil ook niet verplichten. ,,Eerst goede voorlichting geven en dan de kinderen zelf de beslissing laten nemen.”

En een iets krappere meerderheid vindt echter niet dat scholen kinderen mogen verplichten zich te laten testen. Zo meent één van hen: ,,Natuurlijk mag je vaccinatie weigeren. Maar als je geen inenting wil, dan hoef je ook geen toegangstesten te doen.” Een ander: ,,Pubers gaan zo’n zelftest toch onzorgvuldig doen.”

Velen vrezen dat na de volledige opening van middelbare scholen er een opleving zal komen van het aantal besmettingen. ,,Je zal zien dat tien dagen na het openen van de scholen de besmettingen weer stijgen. Het zou fijn zijn geweest als leraren met voorrang waren gevaccineerd.”