’Belastingdienst heeft andere prioriteiten’

Als ik mijn tweedehands kleding verkoop op Vinted, heb ik daar al 21% belasting over betaald en dan wil ik dat graag net als een ondernemer, want daar word ik mee gelijkgesteld, mijn belasting over de verkoop en het verlies op de aanschafprijs minus de verkoopprijs mee verrekenen. Dus op een aangeschafte trui van €100 heb ik €21 belasting betaald en die verkoop ik op Vinted voor €10 dat is €90 verlies.... Betalen? Ik krijg geld terug van de fiscus!

J. Mulder, Smilde