’Dierentuinen hebben maatschappelijke functie’

Hopelijk heeft de rechter die het vonnis moet uitspreken een vooruitziende blik en kan hij/zij de activisten ervan overtuigen dat de dieren in een dierentuin over enkele jaren in het wild niet meer te zien zijn en men op Google moet zoeken hoe de uitgestorven dieren er uit hebben gezien. De dieren, hun leefgebied, enz. worden door de mens uitgeroeid alleen uit winstbejag en dan kun je in een dierentuin zo’n zeldzaam dier nog met eigen ogen aanschouwen.

Wees verstandig dierenactivisten en bekijk het op deze manier alvorens een niet terzake kundig oordeel te vellen.

Mevr. Brugman, Lelystad