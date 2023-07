’Zorgen om de toekomst’

Gaat de aangekondigde bezuinigingen door? Moeten de mensen meer gaan betalen voor mindere zorg? Ik ben bang dat het niet minder kan. Momenteel ken ik al twee personen in mijn naaste omgeving die met smart wachten op een plaats in een verzorgingshuis. Ze zitten de hele dag alleen thuis, te wachten op de hulp, die hen helpt met aankleden. Soms komt deze om drie uur aan. De mantelzorg is na een jaar van intensieve zorg op een welverdiende vakantie. Kortom: Slechter kan het niet.

Joke van Leeuwen,

Amersfoort