’Waarnemers absurd idee’

Linkse partijen als D66 en GroenLinks zijn tegen preventief fouilleren. Ze denken dat het etnisch profileren in de hand werkt, oftewel dat niet-blanke jonge mannen vaker worden aangehouden om gecontroleerd te worden door de politie. Een aantal respondenten vindt het heel raar dat deze partijen in de Amsterdamse gemeenteraad tegen preventief fouilleren blijven. „Deze gemeenteraad moet eens door waarnemers naar zichzelf laten kijken”, wordt gesuggereerd.

Halsema ziet de waarnemers als een compromisvoorstel om er toch voor te zorgen dat politie kan controleren op verboden wapenbezit. Bijna niemand van de stemmers vindt dit compromis acceptabel. Veruit de meeste respondent vinden namelijk dat de controle op wapens en drugs hoe dan ook nodig is. Een respondent ziet dit als volgt: „Ze moeten risicogericht fouilleren. En als dat meer kandidaten met een kleurtje oplevert, dan is dat maar zo. Waarschijnlijk zullen ook meer jongeren dan ouderen worden aangehouden.”

De waarnemers moeten opletten of de politie bij uitkiezen van kandidaten voor het fouilleren niet etnisch profileert. Het plan viel niet bij iedereen in goede aarde. Respondenten denken dat politiemensen zelfs woedend zijn over dit idee. Twee derde van de stemmers gelooft dan ook niet dat de politie bereid is om mee te werken. Een respondent: „Als ik een agent was, dan zou ik hieraan niet meewerken. De politie hier is op het gebied van discriminatie niet te vergelijken met bijvoorbeeld de VS.” Een andere respondent noemt het een schoffering van de politie.

Bijna iedereen denkt dat de aanwezigheid van waarnemers het politiewerk moeilijker zal maken. Een reactie: „Laat de politie toch haar werk doen. Dat is zonder pottenkijkers al moeilijk genoeg!” Toch geloven de meeste respondenten dat de politie zich soms schuldig maakt aan etnisch profileren. Een stemmer: „Er zal er echt weleens eentje niet handelen volgens de regels, maar dat geldt ook voor criminelen.”

Burgemeester Halsema deed op Instagram een oproep aan waarnemers om zich te melden. Er hebben zich enkele tientallen kandidaten gemeld. Een meerderheid gelooft niet dat het storm zal lopen met het aantal sollicitaties. Een deelnemer vindt het niet kunnen dat het controleren van politiemensen gebeurt door onbezoldigde vrijwilligers. „Alleen ’interne zaken’ bij de politie gaat over of een functionaris zijn werk naar behoren doet.”

Het voorstel van Halsema gaat over een proef met preventief fouilleren. De meeste respondenten gaan ervan uit dat dergelijke controles uiteindelijk toch gemeengoed gaan worden. Daarbij denkt een meerderheid dat het gaat helpen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Een inwoner van de wijk Geuzenveld in Amsterdam, een van de buurten waar de proef van start zou moeten gaan, schrijft: „Mijn buren en ik willen een veiliger buurt, minder intimidatie. Overlast voorkom je niet door focus op de georganiseerde misdaad. Blijf controleren en aanwezig in de wijk. Zo voelen bewoners zich gesteund en veiliger.”