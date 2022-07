’Inenten kinderen noodzakelijk’

Columns & Opinie

’Je kind vaccinaties onthouden, is verwaarlozing’

Hester Zitvast schrijft over dat wat er opvalt in het nieuws. Dit keer over het bericht dat er in deelname aan het rijksvaccinatieprogramma een lichte daling te zien is. ’Je kind onnodig risico laten lopen op mazelen, kinkhoest of polio is onacceptabel. Wat mij betreft staat het gelijk aan verwaarlo...