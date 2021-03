’Spitsheffing werkt niet’

Is een heffing fair tegenover de automobilist, die al wordt belast op de aanschaf, bezit en gebruik van de auto en via de opcenten direct meebetaalt aan fietspaden, subsidies of de provincie? Of is de spitsheffing juist de prikkel die in het algemeen belang de automobilist beweegt om de spits te gaan mijden en zo files voorkomt? De spitsheffing helpt in mijn ogen niet tegen files. Zo’n heffing heeft alleen ten doel de lege schatkist, met alle andere verhogingen, weer te vullen! Files los je alleen op door meer wegen aan te leggen en de bevolkingsgroei in te dammen.

Wh. van Ottele, Berg en Dal