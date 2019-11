Het speelde een grote rol bij de breuk in het Catshuis in 2012 en de val van Rutte-I: Geert Wilders vertrouwde zijn onderhandelingspartners niet. De gedogende PVV zou vanwege de crisis akkoord moeten gaan met een forse extra bezuinigingsronde, die haar achterban flink zou raken. Maar Wilders was door VVD’ers tijdens Rutte-I al regelmatig gewaarschuwd dat de PVV in onderhandelingen tien keer betrouwbaarder was dan het CDA.