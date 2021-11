’Hard voor pensioen gewerkt’

Daarna ging ik van 19.00 uur tot 21.30 uur naar de avondschool. Ook op zaterdag moest ik werken tot 13.00 uur. Toen volgde de militaire dienstplicht. Bijna 2 jaar voor 1 gulden per dag gewerkt als tankmonteur. Na mijn diensttijd werd ik lasser op een scheepswerf en later heb ik aardgasbuizen gelast bij de NAM in de provincie Groningen.

Onze generatie heeft hard gewerkt voor een goed pensioen en voor de welvaart, waarvan iedereen nu profiteert. Maar nu laat de overheid deze generatie in de steek. De laatste 13 jaar zijn wij bijna een derde van ons inkomen kwijtgeraakt. Ook heeft de overheid in de jaren ’90 onder het kabinet Lubbers III ongeveer 30 miljard uit het pensioenfonds ABP gehaald. Helaas kunnen wij ouderen geen verzet plegen, zoals het werk neerleggen of zoals de boeren, die met tractors naar Den Haag gingen om te protesteren.

Misschien moeten wij de laatste zaterdag van november vreedzaam protesteren, met of zonder rollator.

D. Lodewegen,

Franeker