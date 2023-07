’Laat ondernemer zelf beslissen over openingstijden op zondag’

In Elburg moeten de winkels op zondag gesloten blijven. We kunnen dus niet profiteren van de emotie-/impulsaankopen van de dagtoerist op zondag. Toerisme is binnen de Elburgse Vesting de levensader, 550 mensen hebben er hun werk aan te danken. Wanneer gaat de regering ervoor zorgen dat de ondernemer zelf die keuze mag maken?

We kunnen bidden met z’n allen wat we willen, maar daar neemt de bank geen genoegen mee.

Marcel Lötters, Elburg