Uitslag stelling: Onzekerheid over vaccin

Terwijl wij beginnen met vaccineren werd in Zuid-Afrika besloten om het vaccinatieprogramma met AstraZeneca-vaccins op te schorten omdat het minimaal zou werken tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Volgens het RIVM is het wat voorbarig om een vergelijkbaar besluit te nemen in Nederland aangezien de Zuid-Afrikaanse variant hier (nog) nauwelijks voorkomt. Toch heeft 65 procent van de respondenten er weinig vertrouwen in en meent dat we beter kunnen wachten tot er meer onderzoek is naar de werking van het vaccin. Zo vindt een stemmer het „onverantwoord om te vaccineren terwijl er zoveel twijfels zijn.” En: „Elke dag worden er weer wisselende percentages over de betrouwbaarheid gepubliceerd.”

Het vaccin zou ongeveer 70 procent bescherming bieden dat is minder dan bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin. Vreemd dat juist de ’risicogroep’ van 60 t/m 64 jaar het minst betrouwbare vaccin krijgt, stelt 82 procent. Volgens velen kunnen we beter, net als in België en Italië, het toedienen aan mensen onder de 55 jaar, omdat de effectiviteit voor ouderen nog niet goed is onderzocht. „Het zou goed zijn als we net als in België zoveel mogelijk mensen onder 55 jaar inenten om verspreiding van het virus te stoppen. Ouderen hebben al een zwakker immuunsysteem dan jongeren en kunnen daardoor beter profiteren van groepsimmuniteit dan van een vaccin dat bij henzelf minder effectief is dan bij jongeren.”

Driekwart denkt dat veel mensen door de negatieve beeldvorming rond het AstraZeneca-vaccin zich nu helemaal niet meer willen laten vaccineren. Velen bevestigen dit: „Wat ik tot nu heb gelezen over het AstraZeneca vaccin komt nou niet betrouwbaar over. Ik ben 71 jaar en het gaat beslist niet mijn arm in.” Van alle respondenten geeft bijna de helft aan liever niet met AstraZeneca gevaccineerd te willen worden. „Als ik gevaccineerd word dan wel met een vaccin wat echt helpt maar ook veilig is.” Iemand anders: „Ik wil dit vaccin niet omdat het niet effectief is. Geef dan dat Russische (Sputnik) vaccin maar, alles beter dan AstraZeneca. Echt een miskoop.” Volgens 69 procent heeft Nederland met de aanschaf van 11,7 miljoen bestelde doses inderdaad een kat in de zak gekocht. Nu moeten we roeien met de riemen die we hebben. „We hebben het spul al gekocht, een van de meerdere blunders van de Nederlandse corona-aanpak. Laten we het nu maar gebruiken voor mensen tot 55 jaar.”

Slechts een derde van de stemmers gelooft, net als sommige immunologen, dat het beter is om heel veel mensen een gedeeltelijke bescherming te geven dan een kleine groep mensen een volledige bescherming. „Beter enige bescherming dan geen. Weer een kans naar normaal leven. Het griepvaccin werkt ook niet 100%.” Een ander ziet vooral de urgentie: „Er gaan elke dag mensen dood, dus alles wat helpt direct toepassen.” Voor 15 procent van de stemmers maakt het dan ook niet uit welk vaccin ze toegediend krijgen, als het maar snel gebeurt: „Als ik vandaag een oproep krijg dan ga ik die prik morgen halen!”