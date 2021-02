’Deal VS-Iran met goede wil te sluiten’

Hier zou iedereen baat bij hebben. Als je als burger leest dat de VS eisen dat Iran zich eerst weer aan de voorwaarden van de nucleaire deal moet houden voordat de sancties worden ingetrokken terwijl Iran eist dat eerst iets aan de sancties moet worden gedaan, dan denk je gelukkig, er is dus goede wil aanwezig, waarom onderteken ze het akkoord niet tegelijkertijd. Dat is een simpele gedachtegang, dat realiseer ik me, maar toch.

Ik hoop dat minister Anthony Blinken samen met de Europese ministers van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk er met de Iraanse ministers en ayatollahs uit komen. Het lijkt zo dichtbij, een definitieve oplossing die de spanningen in de regio vermindert.

Vooruitkijken in plaats van in het verleden blijven hangen en geloven dat volkeren in vrede naast elkaar kunnen leven net zoals we uiteindelijk corona verslaan. Dat is toch een fijn vooruitzicht. Ik hoop dat er iets goeds uitkomt voor iedereen.

Mariëtte van Beijnen-Swelsen