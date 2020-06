’Onderzoekscapaciteit beter inzetten’

Stel dat blijkt dat renners alsnog op doping wordt betrapt, wie wordt daar drie jaar later gelukkig van? Prima dat er dopingcontroles zijn en in zekere mate dopingonderzoek plaats vindt, maar het is krankzinnig dat zeker in deze coronatijd schaarse wetenschappelijke capaciteit verloren gaat aan onderzoek naar sportprestaties van jaren geleden.

Laten we hier a.u.b. snel mee ophouden en ons richten op zaken waar de wereld in de toekomst echt beter van wordt. De coronacrisis toont immers aan dat we van veel echt belangrijke zaken nog heel weinig weten en dat wetenschappelijke kennis en capaciteit wel beter ingezet kan worden.

Hans Attevelt